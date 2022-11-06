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Namaz molası vermediği için hedef gösterilmişti. Otobüs firması Anayasa'yı hatırlattı

Şehirlerarası yolculuk sırasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini ‘diğer yolcuların hakkına gireceği’ gerekçesiyle reddeden otobüs firması Öz Erciş, sosyal medyada hedef gösterilmişti. Firma konuyla ilgili anayasayı hatırlatan bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:17
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Namaz molası vermediği için hedef gösterilen otobüs firması Anayasa'yı hatırlattı

Namaz molası vermediği için hedef gösterilmişti. Otobüs firması Anayasa'yı hatırlattı
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Abdullah Gündüz isimli bir yolcu Twitter’dan, Öz Erciş otobüs firmasında seyahat ederken öğle ve akşam namazları için üç dakika mola verilmesini istediğini ama talebinin reddedildiğini yazmıştı.

Yapılan paylaşımda “65 DH 854 plakalı ‘Öz Erciş Seyahat’ isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3dk mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi firmaya tepki gösterirken, birçok kişi de firmayı haklı buldu.

FİRMANIN AVUKATINDAN ANAYASA VURGUSU

Firmanın açıklamasında ‘anayasa’ vurgulanırken, ibadet etmeyen yolcuların anayasal haklarının görmezden gelinemeyeceği aktarıldı.

Firmanın avukatı Tuncay Keserci’nin Twitter’dan paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. Maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23. Maddesi ‘yerleşme ve seyahat hürriyeti’ni ve 24. Maddesi ‘din ve vicdan hürriyeti’ni güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir.

Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

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