Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne oldu

Dünyanın en gözde modellerinden olan ve adeta yıllara meydan okuyan Naomi Campbell, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. "Anne olmak için asla geç değildir" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü model, 53 yaşında ikinci bebeğini kucağına aldı.

"HOŞ GELDİN BEBEĞİM"

İlk bebeğine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuşan Naomi Campbell, ikinci bebeğini aynı yolla kucağına aldı.

Sosyal medya hesabından ikinci bebeğinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşan yıldız model "Varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz değer verildiğini ve sevgiyle çevrildiğini bil küçük kuzum. Tanrı'dan gerçek bir hediye, kutsanmış! Hoş geldin bebeğim" notuyla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.