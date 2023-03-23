Osimhen çılgınlığı. Devleri peşine taktı Napoli bonservis ücretini açıkladı

İtalya Serie A'da en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyonluğa koşan Napoli'nin Nijeryalı oyuncusu Osimhen attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Osimhen'e Premier Ligi devleri talip oldu.

Napilo'nin başarısında attığı 21 golle önemli rol oynayan Victor Osimhen, ligde gol krallığına koşarken İngiliz devlerini de peşine taktı.

Osimhen için Manchester United ve Chelsea'nın harekete geçtiği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Victor Osimhen'in bonservis bedelini belirledi. Serie A ekibinin Nijeryalı golcü için 170 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.