Napoli'de Osimhen fırtınası. Spezia'ya fark attı

İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, 21. hafta maçında deplasmanda Spezia'yı 3-0 yendi.

Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıya hızlı giren Napoli, 47. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Daha sonra Napoli'de sahneye çıkan Victor Osimhen, 68 ve 73. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı.

Napoli, en yakın takipçisi Inter'in 16 puan önünde yer alıyor.