Napoli'yi de yenerler. Lazio'nan Japon yıldızı yıktı

Serie A'da Lazio, bu sezonki ilk galibiyetini son şampiyon Napoli'yi yenerek aldı.

KAYNAK: AA
Napoli'yi de yenerler. Lazio'nan Japon yıldızı yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Lazio, Napoli'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada geçen sezonun şampiyonu Napoli, lige istediği gibi başlayamayan iddialı ekiplerden Lazio'yu ağırladı.

Lazio'nun 30. dakikada İspanyol futbolcusu Luis Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta ev sahibi takım, 32. dakikada Polonyalı Piotr Zielinski ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Konuk takım, Japon oyuncusu Daichi Kamada ile 52. dakikada yeniden öne geçti: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, Napoli'yi evinde 2-1 mağlup ederek zor bir deplasmandan 3 puanla döndü. Bu galibiyet aynı zamanda, Lazio'nun 2023-2024 sezonundaki ilk galibiyeti de oldu.

Napoli ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini 3. haftada Lazio karşısında yaşadı.

Bu maç sonrasında Lazio, puan tablosunda 3 puanla 12. sırada, ilk iki hafta galip gelen Napoli ise 6 puanla 4. basamakta yer aldı.

Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna-Cagliari: 2-1, Udinese-Frosinone: 0-0 ve Atalanta-Monza: 3-0.
(AA)

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