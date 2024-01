Nar ekşisinden sonra bir ürüne daha yasak geliyor. Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, yapay et üretimi konusunda Türkiye'de bu tarz bir üretimine izin verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve ilerleyen dönemde de izin verilmeyeceğini ifade etti.

LİMON SOSU DA YASAKLANACAK

Yumaklı ayrıca, limon sosu izlenimi veren ürünlerin de yasaklanacağı bilgisini verdi. Bakan Yumaklı söz konusu açıklamalarında ''Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemelere imza yaptık. 2023 yılında yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünleri de yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

“YAPAY ET ÜRETİMİ YOK”

Son günlerde konuşulan yapay et konusunda da açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Zaman zaman ‘bakanlıktan yapay ete izin’ gibi paylaşımlar görüyoruz. Ancak yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda mevzuat çalışması yoktur ve olmayacaktır." dedi.

Bir diğer iddiayı da hatırlatan Yumaklı, gıdalarda böcek ununa izin verdiğine dair “Böyle bir izin söz konusu değildir ve çalışmamız yoktur. Bakanlığımız vatandaşların sağlığı için seferber olmuş durumdadır. Ülkemiz uluslararası Codex Alimentarus komisyonunun ilk üyelerindendir. Bu komisyon tarafından yapılan gıda çalışmalarına da katılıyoruz.

“AZERBAYCAN'A EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ”

Kekik için kodeks standartlarına da büyük katkımız oldu. Benzer şekilde AB mevzuat taslaklarını yakından takip etmekteyiz. Ticaretimize engel olacak teknik durumlara bilimsel verilerle katkı sağlamaktayız. AB temsilcileri ile teknik toplantılar yaparak görüş ve önerilerimizle katkı sağlıyoruz. Kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a eğitim desteği veriyor, diğer hususlarla onların yanındayız." açıklamalarında bulundu.