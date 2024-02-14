Market raflarında yeni yasak. Uymayanlara ceza yağacak

Kaynak: Haber Merkezi
Market raflarında yeni yasak. Uymayanlara ceza yağacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararına göre market raflarında ”tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler artık kullanılmayacak.

İddialara göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, etiketlerde kullanılan ifadeler standart hale getirilecek. Yanıltıcı ifadeler kaldırılacak.

Bu kapsamda özellikle "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler artık kullanılamayacak.

Karara uymayan markalara cezai işlemler uygulanacağı da belirtildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ve uygulamaya geçiş takviminin belirlenmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE NAR EKŞİSİ, LİMON SOSU YASAKLANMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin Türkiye'de satışı yasaklanmıştı.

Şimdi de etiklerdeki ifadelerin kaldırılması gündem oldu. Markalar şimdi ne yapacak merak konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan uzmanlar kararın doğru olduğunu tüketiciyi korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

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