Narenciye paketleme tesisinde yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Narenciye paketleme tesisinde yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tesisteki plastik kasaların yoğunluğundan dolayı yangın kısa sürede büyüdü. Bölge siyah dumanla kaplanırken, yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, tesis, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Tesiste büyük çapta maddi zarar oluştu.

Bayram tatili nedeniyle içeride çalışma olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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