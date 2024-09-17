Narin cinayetinde bilinmeyen detay ortaya çıktı Amca Salim Güran’ın aracındaki 2 gence ne oldu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Köyü'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuvalkın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Narin Güran'ın muhtar amcası Salim Güran’ın aracındaki bilinmeyen detay ortaya çıktı

T24 yazarı Tolga Şardan, Narin cinayetiyle ilgili bir ayrıntıyı yazdı. Şardan "Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken bazı yeni bilgilere ulaştım" diyerek Narin'in cesedinin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken araçta üç gencin bulunduğunu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediğini belirtti.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İddiaya göre; Narin Güran, 20 Ağustos'ta köyün camisindeki Kuran kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin'in camideki son saatleri soruldu. Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı. Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı. Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı.

ANNE BİLEREK Mİ AHIRA GÖNDERDİ?

Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin'e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi. Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

BENZİNLİĞE GİRMEDEN İNDİRDİ

Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti. Bu sırada Narin'in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi. Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı. Bundan sonrası henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu!

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Kur'an kursuna gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak kurs çıkışında eve dönmeyince ailesi arama başlattı. Köylülerle yapılan ilk arama sonuç vermeyince, Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi ile sağlık, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri bölgeye sevk edildi. İlçe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Ayrıca, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar da tarandı. Toplamda 12 bin 565 araç incelendi, 130 kişinin ifadesi alındı, 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alan tarandı. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntülerinde, okulun 21 Ağustos'taki saat 15.15'te, 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve sonrasında evine doğru yola çıktığı görüldü.

Arama çalışmaları sırasında, 22 Ağustos'ta evlerinden 3 kilometre uzaklıkta ve 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre uzaklıkta iki çocuk terliği bulundu. Ancak bu terliklerin Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma sürecinde, Narin'in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinde, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı belirlenemediğinden E.G. serbest bırakıldı. Daha sonra, Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. Son olarak Narin Güran cinayeti kapsamında 11 tutuklu bulunuyor.