Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. Gününde de devam ediyor.

Kayıp Narin için ekiplere rota değiştirten ihbar

Narin’in kaybolmasından sonra yapılan arama çalışmalarında, Narin'in DNA örneklerine rastlanan amcasına ait araçta detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Araç, Van'daki jandarma kriminal laboratuarına gönderildi. Öte yandan arama çalışmaları Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayı, Türkiye’nin gündeminde geniş yer tutarken, yapılan arama çalışmalarında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında amca Salim Güran'a ait aracın ön koltuğunun sökülerek detaylı bir incelemeye alındığı ifade edildi. Narin'in DNA'sına rastlanan araç, Van’daki jandarma kriminal laboratuarına gönderildi.