Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. gününde devam ederken amcasına ait araçta Narin'in DNA örneklerinin bulunmasından sonra araç yeniden incelenmeye başlandı. Arama çalışmaları ise Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaşıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. Gününde de devam ediyor.

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Narin’in kaybolmasından sonra yapılan arama çalışmalarında, Narin'in DNA örneklerine rastlanan amcasına ait araçta detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Araç, Van'daki jandarma kriminal laboratuarına gönderildi. Öte yandan arama çalışmaları Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

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8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayı, Türkiye’nin gündeminde geniş yer tutarken, yapılan arama çalışmalarında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında amca Salim Güran'a ait aracın ön koltuğunun sökülerek detaylı bir incelemeye alındığı ifade edildi. Narin'in DNA'sına rastlanan araç, Van’daki jandarma kriminal laboratuarına gönderildi.

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