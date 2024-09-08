Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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ÇUVAL İÇİNDE VE DERE KENARINDA BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cansız bedeninin çuval içinde ve dere kenarında bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının detaylarını paylaştı. Arama ekiplerinin Eğertutmaz Deresi'nde yürüttüğü operasyon sonucunda, Narin Güran'ın çuval içinde ve taşlarla gizlenmiş olarak bulunduğu bilgisi verildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eğertutmaz Deresi çevresindeki arama çalışmalarının ardından, bölgeye giriş-çıkışlar jandarma tarafından yasaklandı. Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arama çalışmalarında gözaltına alınan 21 kişinin sayısı artarken, defin işlemleri için hazırlıklar başladı.

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TUTUKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ

Soruşturma kapsamında ilk olarak ağabeyi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutuklanma gerekçesi olarak, DNA tespitlerinin amcanın DNA'sıyla uyuşmasını gösterdi. Tunç, tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve tüm detayların yargı tarafından değerlendirileceğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE EKİPLERİN ÇABALARI

Narin Güran'ı arama çalışmaları, Diyarbakır ve Ankara'dan gelen özel ekiplerin koordineli çabalarıyla sürdürüldü. Mahallenin çevresi 8 kez arandı, ancak önceki aramalarda herhangi bir iz bulunamadı. Bakan Tunç, olayın en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini ve adaletin sağlanacağını vurguladı.