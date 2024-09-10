Narin soruşturmasında 24 şüphelinin gözaltı süresi uzadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin soruşturmasında 24 şüphelinin gözaltı süresi uzadı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında 24 şüphelinin gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra evinin yakınındaki derede cansız bedeninin bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi hakkında gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin, dün toprağa verilirken ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Amca Salim Güran'ın tutuklandığı soruşturmada cinayetin sır perdesi aralanması için sorgu süreci devam ediyor.

Çapraz soorgularla sonuca gitmeye çalışan polis ekipleri Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirilmişti.

Bölgede itirafçıya keşif yaptırılmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

66dff94cee53e608-w1200xh907.webp

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin'in itirafçısının ağabeyinden ikinci itiraf. Ağabeyinin cinayete nasıl karıştığını anlattıNarin'in itirafçısının ağabeyinden ikinci itiraf. Ağabeyinin cinayete nasıl karıştığını anlattı

O gün arka koltukta kim vardı. Narin'in cesedinin taşındığı araçtaki gizem!O gün arka koltukta kim vardı. Narin'in cesedinin taşındığı araçtaki gizem!

Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!

Narin’in annesinin verdiği yanıt şüpheleri artırdı. Neden gözaltında olduğu ortaya çıktıNarin’in annesinin verdiği yanıt şüpheleri artırdı. Neden gözaltında olduğu ortaya çıktı

Son Haberler
Sancaktepe'de kayıp çocuk parkta bulundu
Kayıp çocuk parkta bulundu
Türkiye'de iflaslar tsunami gibi geliyor. 7 ayda kapısına kilit vuran şirket sayısı belli oldu
Türkiye'de iflaslar tsunami gibi geliyor. 7 ayda kapısına kilit vuran şirket sayısı belli oldu
Yagi Tayfunu’nda can kaybı 65’e yükseldi
Yagi Tayfunu’nda can kaybı 65’e yükseldi
Michael Douglas'tan ilk gün itirafı. Catherine Zeta-Jones'u nasıl tavladığını anlattı
Michael Douglas'tan ilk gün itirafı. Catherine Zeta-Jones'u nasıl tavladığını anlattı
Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi
Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi