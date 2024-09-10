Narin soruşturmasında 24 şüphelinin gözaltı süresi uzadı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra evinin yakınındaki derede cansız bedeninin bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi hakkında gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin, dün toprağa verilirken ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Amca Salim Güran'ın tutuklandığı soruşturmada cinayetin sır perdesi aralanması için sorgu süreci devam ediyor.

Çapraz soorgularla sonuca gitmeye çalışan polis ekipleri Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirilmişti.

Bölgede itirafçıya keşif yaptırılmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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