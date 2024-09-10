Narin’in annesinin verdiği yanıt şüpheleri artırdı. Neden gözaltında olduğu ortaya çıktı

Hürriyet’in özel haberine göre, Türkiye gündemine oturan Narin Güran cinayetinde katili bulmak için araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler çemberi her geçen gün daraltmaya devam ederken yeni detaylara da ulaşıyor.

Aralarında anne, baba ve ağabeyin de aralarından bulunduğu 25 kişinin sorgusu sürüyor. Amcanın tutukluk hali ise devam ediyor. Herkes Narin'in katilinin ya da katillerinin kim olduğunu merak ederken, annenin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı.

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DELİL 'YEŞİL TÜLBENT'

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalarda yeşil tülbent buldu. Jandarma yeşil tülbentin Narin’e ait olabilme ihtimalini değerlendirmeye başladı. Jandarma tülbenti önce annesine gösterdi. Anne tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine jandarma tülbenti çeşitli kişilere gösterdi. Narin’in gittiği Kur’an kursu hocası gösterilen tülbenti tanıyarak "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtını verdi. Bunun üzerine jandarma anneyi de şüpheliler listesine dahil edildi.

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