Narin'in ailesiyle ilgili şok detay! Sosyal medyayı takip ediyorlar

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Narin'in ailesiyle ilgili şok detay! Sosyal medyayı takip ediyorlar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde şok detay dikkat çekti. Güran Ailesi'nin sosyal medyadaki paylaşımlara tazminat davası açmak için 12 avukat tuttuğu ortaya çıktı.

Akşam'dan Şeyhmus Çakan'ın haberine göre; Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde, askeri üs bölgesindeki kameralar, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini 150 metre taşıdığını kaydetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayeti çözmek için kamera kayıtlarını inceledi ve Bahtiyar'ın Narin'in cesedini dere yatağına götürdüğünü tespit etti.

Cesedin hızlı çürümesi için kaya parçalarıyla kapatıldığı belirlendi.

narini-oldurmek-icin-her-ayrintiyi-planlamislar-narin-guran-cinayeti-son-dakika.jpg

Narin cinayetinde 7 dakikalık kritik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kucağında cesetle 150 metre yürümüşNarin cinayetinde 7 dakikalık kritik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kucağında cesetle 150 metre yürümüş

Narin Güran cinayetinde HTS kayıtları incelendi! Salim Güran'ın arabasındaki gizemli iki kişi ortaya çıktıNarin Güran cinayetinde HTS kayıtları incelendi! Salim Güran'ın arabasındaki gizemli iki kişi ortaya çıktı

12 AVUKATLA PARA PEŞİNDELER!

Cinayetin aydınlatılması sürerken, Güran Ailesi'nin sosyal medyadaki paylaşımlara dava açmak için 12 avukat tuttuğu ve 415 suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, Güran Ailesi'nin 'para' peşinde olduğu bildirildi.

Aile, sosyal medyadaki paylaşımlara dava açmak için 12 avukat tuttu ve bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, davalı tarafa arabuluculuk teklifleri gönderiyor ve kabul edenler, Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.

Son Haberler
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon! 6 gözaltı
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon!
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü