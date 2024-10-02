Narin'in ailesiyle ilgili şok detay! Sosyal medyayı takip ediyorlar

Akşam'dan Şeyhmus Çakan'ın haberine göre; Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde, askeri üs bölgesindeki kameralar, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini 150 metre taşıdığını kaydetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayeti çözmek için kamera kayıtlarını inceledi ve Bahtiyar'ın Narin'in cesedini dere yatağına götürdüğünü tespit etti.

Cesedin hızlı çürümesi için kaya parçalarıyla kapatıldığı belirlendi.

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12 AVUKATLA PARA PEŞİNDELER!

Cinayetin aydınlatılması sürerken, Güran Ailesi'nin sosyal medyadaki paylaşımlara dava açmak için 12 avukat tuttuğu ve 415 suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, Güran Ailesi'nin 'para' peşinde olduğu bildirildi.

Aile, sosyal medyadaki paylaşımlara dava açmak için 12 avukat tuttu ve bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, davalı tarafa arabuluculuk teklifleri gönderiyor ve kabul edenler, Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.