Narin'in annesinin bu ağıdı günler sonra gündem oldu. Bir köşeye atın, kızım biliyor dayanamıyor

Narin Güran cinayetindeki gizem henüz çözülemedi. Katil veya katilleri tespit etmek için çeşitli senaryoları değerlendiren yetkililer, anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu tutuklu sanıkların ifadelerini almaya devam ediyor. Özellikle aile üyelerinin çelişkili ifadeleri son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Narin’in annesi Yüksel Güran'la ilgili ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.

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GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİN ZİYARETİ

Narin'in Diyarbakır’daki köylerinden kaybolmasının üç gün sonrasında, Gülistan Doku’nun ailesinin Yüksel Güran’ı ziyaret ettiği anlar gündeme geldi. Tunceli’de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ziyarette Yüksel Güran’a sarılarak gözyaşı dökmüş ve "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin’in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin’i aramaya davet ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

ANNE GÜRAN’IN AĞITLARI GÜNDEM OLDU

Ziyaret sırasında anne Yüksel Güran’ın ifadeleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, annenin şu sözleri sarf ettiği görüldü:

“Ne olur bırakın, bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor. Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış, biz de yanmayalım. Kimse yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve video hızla yayıldı. Çeşitli kullanıcılar, bu duygusal ifadeleri tekrar tekrar paylaşarak geniş bir tartışma başlattı.

ANNE VE OĞUL TUTUKLANDI

Savcılık, Yüksel Güran ve oğlunu "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik, dosyadaki mevcut deliller ve sanıkların ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle "çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklama kararı verdi.