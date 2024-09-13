Narin'in Babası Arif Güran kimden şüphelendiğini açıkladı

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın babasının yaptığı son açıklamalar geniş yankı uyandırdı.

Arif Güran, CNN Türk'te dikkat açıklamalarda bulundu.

Baba Güran, "Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın kızımı 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta meydana gelmişti.

8 Eylül'de cansız bir şekilde cinayetle ilgili olarak bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, küçük özellikler ailesinden ve yaklaşık 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Bu şüpheliler arasında Narin'in annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın kızını 80 bin TL karşılığında öldürdüğünü ifade etti.

Baba Güran, şunları belirtti:

"DAVADAN VAZGEÇİLDİ"

"Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor da devlet bulduktan sonra söylüyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın kızımı 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum. Bir insan benim gözümün içine bakıp hiçbir şey olmamış gibi sigara sarıp beni teselli ediyorsa, hiçbir şüphe duymadığım insan çıkıyorsa ben şüphelenirim. Başkası bile sana verse ben polisi arardım, jandarmayı aradım, AFAD'ı arardım.

80 bin olayı, Nevzat B.'nin bize verdiği arabayı biz galericiye sattık. O da bizim arkadaşımızdı. 2 yıl önce oldu bu olay. Bu süre içerisinde araba kaza geçirdi. Mahkemesi de devam ediyor, belgelerini çıkartabilirsiniz. Bu süre içerisinde kaza yapan kişi örfi bir anlaşma ile Diyarbakır'daki galericinin yanına gitti, beni çağırdılar. Dediler ki biz örfi anlaşalım, mahkeme uzun sürecek, ben de davadan vazgeçeceğim. Bana verdiğiniz para ile ben davadan vazgeçeceğim. Kendi aramızda yaptın anlaşmayı hepimiz de imza attık.

Biz biraz süre istedik birkaç ay şu an müsait değiliz diye. Bu araba Nevzat Bahtiyar'ın arabası. Ben de abimi, bu işten anlayan arkadaşları aradık. İlk önce kendini parçaladı ben vermem diye. Ben ev yaptırıyorum dedim. Ben de iki abimizi çağırdım ortada bir haksızlık var bu haksızlık niye bana geliyor. Araç benim aracım değil ki Nevzat'ın. Nevzat'a dediler ki sen haksızsın 45 sen vereceksin, 30 Arif verecek, 10 da muhtar versin. Ben de dedim sizi ben getirdim ne dediyseniz o. Bu olayı biz kapattık sanıyorduk demek ki kapatmamışız."