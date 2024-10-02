'Narin'in kimliği çuvaldan çıktı' iddiası yalanlandı. Ağabeyi kimliği ne yaptı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

NARİN'İN KİMLİĞİ İLE İLGİLİ BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunun olayın aydınlatılmasına olan ilgisinin önemli olduğunu, ancak paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Eren, “Narin’in kimliği çuvalda bulundu” haberinin doğru olmadığını ifade etti.

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"KİMLİK AĞABEYİ TARAFINDAN SAVCILARA TESLİM EDİLDİ"

Eren, “Narin’in kimliği, otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp Kurumu’na gelen abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içinde değildi” dedi. Ayrıca, kamuoyunun faillerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki beklentisinin farkında olduklarını ve bu beklentiyi desteklediklerini belirtti. Eren, yanlış bilgilerin soruşturma sürecine zarar verebileceğini vurguladı ve “Narin için adalet” demeye devam edeceklerini söyledi.