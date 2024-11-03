Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu

Kaynak: İHA
Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği "Eta'nın da katılımıyla yapılan çalışmalarda; 2 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği "Eta'nın da katılımıyla çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Kayseri istikametine gelen bir araçta şüpheli şahıslar C.Y. (33) ve H.E.Y. (32) yakalandı. Ekipler tarafından "Eta" ile birlikte yapılan aramalarda; yaklaşık 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde yapılabilecek 96,87 gram hammadde ele geçirildi.

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Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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