Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan faiz artırdı

FED'in dün faiz artışı kararından sonra Suudi Arabistan da faiz artışına gitti.Dünya ülkelerinin faiz artışı devam ediyor. FED’in 25 baz puanlık artışından sonra Suudi Arabistan Merkez Bankası da faiz artışına gitti.

Suudi Arabistan Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan artırdı.Repo faiz oranını yüzde 5,00’ten yüzde 5,25’e, ters repo faiz oranı yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkardı.

Suudi Merkez Bankası faiz artışının kısmen de olsa devam edebileceği sinyalini verdi.

ENFLASYON YÜZDE 3,7

Suudi Arabistan’da yıllık enflasyon geçen yıl yüzde 2.5 arttı. 2022 yılı yıllık tüketici fiyatları endeksi, 2021 yılına göre yüzde 2,5 arttı ve ağırlıklı olarak yüzde 3,7 oranında artan gıda ve içecek fiyatlarından ve ulaşım fiyatlarının yüzde 4,1 oranında artmasından etkilendi.