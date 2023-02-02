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Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan faiz artırdı

Suudi Arabistan Merkez Bankası 'Nas' demedi. FED'in faiz kararının ardından onlar da 25 baz puan artışa gitti. Yıllık enflasyonun yüzde 2,5 arttığı Arabistan, faiz artışına devam edeceklerinin de sinyalini verdi

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:12
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'Nas' demediler. Şeriatla yönetilen Arabistan faiz artırdı

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan faiz artırdı
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FED'in dün faiz artışı kararından sonra Suudi Arabistan da faiz artışına gitti.Dünya ülkelerinin faiz artışı devam ediyor. FED’in 25 baz puanlık artışından sonra Suudi Arabistan Merkez Bankası da faiz artışına gitti.

Suudi Arabistan Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan artırdı.Repo faiz oranını yüzde 5,00’ten yüzde 5,25’e, ters repo faiz oranı yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkardı.

Suudi Merkez Bankası faiz artışının kısmen de olsa devam edebileceği sinyalini verdi.

ENFLASYON YÜZDE 3,7

Suudi Arabistan’da yıllık enflasyon geçen yıl yüzde 2.5 arttı. 2022 yılı yıllık tüketici fiyatları endeksi, 2021 yılına göre yüzde 2,5 arttı ve ağırlıklı olarak yüzde 3,7 oranında artan gıda ve içecek fiyatlarından ve ulaşım fiyatlarının yüzde 4,1 oranında artmasından etkilendi.

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Ankaralı
2.02.2023 14:18
Şeriat ile yönetilen ülkede!!!Ha ha ha ha.Yahu siz de mi balıklamasına daldınız Suudi Arabistan'ın şeriat ile yönetildiğini.Onlar halkını kandırma için öyle der,ya siz?İslam şeriatıyla yönetilmediğini  
 
BOZKURT
2.02.2023 14:08
60 islam ülkesi var vehhabi suudi arabistan, şii iran, mısır, pakistan, afganistan dahil hiç biri şeriatla yönetilmiyor hepsi zorbalıkla yönetiliyor.  
 
MALININ MÜLKÜNUN EN ÖNEMLİ KISMI İNGİLETEREDE NEDEN ?
2.02.2023 13:27
İKTİDAR NAS FAİZ HARAM DİYOR DA İKTİDAR YANDAŞLARININ HASEPLARI YURT DIŞINDA BANKALARDA İKTIDAR İNGILTERE AÇ DİYOR TUM HESAPLARI INGILETERE BANKASINDA İNTİDAR İNGILTERE AÇ DİYOR  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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