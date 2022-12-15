Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı

Amerika Merkez Bankası Fed 50 baz puan faiz artırdı Körfez'deki ülkeler de hemen ardından faiz artırımı için düğmeye bastı. Amerikan dolarına bağlı olan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan merkez bankaları tıpkı Fed gibi 50'şer baz puan faiz artışına gitti.

Türkiye'nin ekonomiye taze kan vermek için seri faiz indirimine giden TCMB'nin dolar sağladığı ülkelerde faiz artırımına gitmesi dikkat çekti. Türkiye'de peş peşe yapılan faiz indirimlerinin ardından enflasyon çoşmuş, yüzde 19'dan yüzde 85'lere çıkmıştı.

Bu arada Katar Merkez Bankası da mevduat, borç verme ve repo faizlerini 50’şer baz puan artışla yüzde 5,00-5,50 aralığına çekti. Birleşik Arap Emirleri Merkez Bankası da 50 baz puanlık artışla gecelik faizi yüzde 4,4’e yükseltti. Kuveyt ise geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve faizi yüzde 3,5’e yükseltmişti.

TÜRKİYE GİBİ NAS DEMEDİLER FAİZ SİLAHINI ÇEKTİLER

Türkiye'de 'nas' gerekçe gösterilerek faiz indirimine giderken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz indirimlerini “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” sözleriyle savunmuştu.

MİLYAR DOLARLAR İÇİN KÖRFEZ ÜLKELERİNİN KAPISI ÇALINMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz rezervleri nedeniyle, döviz borçlanması için Körfez ülkelerinin kapısına gidilmişti. Yıllardın dış politikada karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşme adımları atılmış, hatta borçların arttırılması talep edildi.

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık borç vermeyi taahhüt ederken, Katar da 15 milyar dolarlık swap (takas) anlaşmasına ek olarak 10 milyar daha göndermeyi taahhüt ett