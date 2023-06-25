NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor

NASA'nın yayınladığı yeni bir animasyonla, 30 yıl içinde insanlığı tehdit eden önemli tehlikenin boyutları açıklandı. Günümüzde bilim insanlarının söylediği iklim değişikliğinin nedeni ortaya çıktı.

NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor

NASA, son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösterdi.

Deniz seviyesinin yükselişinin endişe verici bir animasyonu ortaya çıktı.

Görselleştirme, su seviyelerindeki yükselişi bir teknenin penceresinden bakıyormuşsunuz ve dalgalar tekneye çarpıyormuş gibi göstererek mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Chip'in aktardığı animasyon, suyun pencerenin yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar çıkmasıyla başlıyor. Ancak aradan 30 yıl geçtiğinde su seviyesi oldukça yükselmiş oldu.

NASA, bu görev tarafından kaydedilen ölçümlerin tam olarak doğru olduğunu söylüyor. Seviye, 60 günlük değişken ortalamaya göre belirleniyor.

is.png

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık sekiz santimetre yükseldi. Bu çok fazla gibi görünmese de, deniz seviyeleri söz konusu olduğunda, suyun yükseldiği her santimetre kıyıdaki yerleşim alanlarını risk altına sokuyor.

Paylaşılan animasyon, birçok kişiye biraz sıradan gelse de aslında düşünmesi korkutucu olarak tanımlandı.

Devam etmekte olan iklim değişikliği krizinin, yükselen deniz seviyelerinin temelinde yattığına inanılmakta olup, bunun en belirgin nedeni milyarlarca yıldır donmuş halde bulunan antik buz kütlelerinin erimesi olarak görülmekte. Bu animasyonda deniz seviyesinin yükselişini görmekten daha da korkutucu olan şey ise, buzulların bir kısmının erimesi halinde deniz seviyesinin öngörülen 48 cm’e ulaşması durumunda nasıl görüneceğini düşünmek gerekir.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ümit Özdağ’ın Rusya’daki Wagner krizinden sonra SADAT hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu Güncel
Ümit Özdağ’ın Rusya’daki Wagner krizinden sonra SADAT hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu Dünya
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor Siyaset
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada Güncel
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi Dünya
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu Spor
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok Güncel
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok