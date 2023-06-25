NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor

NASA, son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösterdi.

Deniz seviyesinin yükselişinin endişe verici bir animasyonu ortaya çıktı.

Görselleştirme, su seviyelerindeki yükselişi bir teknenin penceresinden bakıyormuşsunuz ve dalgalar tekneye çarpıyormuş gibi göstererek mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Chip'in aktardığı animasyon, suyun pencerenin yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar çıkmasıyla başlıyor. Ancak aradan 30 yıl geçtiğinde su seviyesi oldukça yükselmiş oldu.

NASA, bu görev tarafından kaydedilen ölçümlerin tam olarak doğru olduğunu söylüyor. Seviye, 60 günlük değişken ortalamaya göre belirleniyor.

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık sekiz santimetre yükseldi. Bu çok fazla gibi görünmese de, deniz seviyeleri söz konusu olduğunda, suyun yükseldiği her santimetre kıyıdaki yerleşim alanlarını risk altına sokuyor.

Paylaşılan animasyon, birçok kişiye biraz sıradan gelse de aslında düşünmesi korkutucu olarak tanımlandı.

Devam etmekte olan iklim değişikliği krizinin, yükselen deniz seviyelerinin temelinde yattığına inanılmakta olup, bunun en belirgin nedeni milyarlarca yıldır donmuş halde bulunan antik buz kütlelerinin erimesi olarak görülmekte. Bu animasyonda deniz seviyesinin yükselişini görmekten daha da korkutucu olan şey ise, buzulların bir kısmının erimesi halinde deniz seviyesinin öngörülen 48 cm’e ulaşması durumunda nasıl görüneceğini düşünmek gerekir.