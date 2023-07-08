NASA’dan uçak yolculuklarının süresini yarıya düşürecek

NASA’nın deneysel X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) uçağı, bu yıl ilk test uçuşu için hazırlanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, QueSST, ses bariyeri aşıldığında ortaya çıkan çok yüksek sonik patlamanın sesini azaltan bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor.