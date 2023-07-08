NASA’dan uçak yolculuklarının süresini yarıya düşürecek

NASA uçak yolculuklarının süresini yarıya düşürecek adımı attı. Bu gerçekleşirse İstanbul Münih arasındaki 1571 kilometrelik mesafeyi uçaklar 1 saat 50 dakika yerine 55 dakika alabilecek.
Shiftdelete'den Gökberk Baycan'ın haberine göre, NASA'nın deneysel X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) uçağı, bu yıl ilk test uçuşu için hazırlanıyor.
İlk olarak 1970’li yıllarda ticari uçuşlara başlayan Concorde, yaklaşık 30 yıl boyunca ses hızının üzerinde yolculuklara imza atmıştı.
30 yıl boyunca birçok yolcu taşıyan bu uçaklar, 2000’li yılları başında ise çeşitli sorunlar nedeniyle gözlere veda etmişti.
O günden bu yana ses hızının üstündeki yolculuklara izin verilmiyor olsa da, artık bu durum değişecek gibi görünüyor.
NASA’nın deneysel X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) uçağı, bu yıl ilk test uçuşu için hazırlanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, QueSST, ses bariyeri aşıldığında ortaya çıkan çok yüksek sonik patlamanın sesini azaltan bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor.
X-59’un ani gürültüyü daha sessiz bir hâle getirmesi ile bu uçakların oluşturduğu gürültü kirliliğinin önüne geçebilir.
Bu teknolojinin yayılması ile birlikte süpersonik yolcu uçaklarının da önünün açılması bekleniyor. Bilindiği gibi Boom Supersonic firması da geçtiğimiz yıl Overture isimli uçağını tanıtmıştı.
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NASA kısa bir süre önce, X-59’un birkaç görüntüsünü paylaştı. Uzay ajansı, önümüzdeki dönemde yapılacak bazı testlerin ardından ses hızını aşabilen uçağın ilk test uçuşuna hazır olacağını dile getirdi. Bu uçuşlar sırasında ortaya çıkan gürültünün insanlar üzerindeki etkisi de test edilecek.
2016 yılında geliştirilmeye başlayan X-59, 55.000 fitte (16.765 metre) Mach 1.42 (1.508 km/s) seyir hızında uçmak üzere tasarlandı. Geleneksel bir yolcu jetinin iki katı hıza ulaşması planlanan süpersonik yolcu uçağı uçuş sürelerini büyük ölçüde azaltacak.
British Airways ve Air France tarafından 2003’te kullanımdan kaldırılana kadar süpersonik yolcu jeti Concorde, New York ve Londra arasındaki en hızlı uçuşu sadece 2 saat 53 dakikada gerçekleştirmişti.
Şu anda yaklaşık 5 saat 30 dakika süren New York ve Los Angeles yolculuğunun X-59 ile yaklaşık 2 saat 30 dakikaya kadar düşmesi bekleniyor.
İstanbul Münih arasındaki 1571 kilometrelik mesafeyi uçaklar 1 saat 50 dakika yerine 55 dakika alabilecek.