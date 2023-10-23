Nasıl uyunmalı

Bazen geceleri çekilmez hal alıyor. Nasıl uyunması gerektiğini dünyaca ünlü uyku uzmanı Dr. Nerina Ramlakhan açıkladı.

Ramlakhan The Independent’a açıklamalarda bulundu.

Dr. Nerina Ramlakhan’a göre, yatak odasının ideal uyuma sıcaklığı 16 ila 21 derece arasında olmalı ve beynimizin vücudunuzun diğer bölgelerine oranla daha serin olması gerekiyor. Ramlakhan şunlara dikkat çekti:

“İyi bir gece uykusu; bilgiyi daha iyi işleyebilmek, vücudu fiziksel ve zihinsel olarak onarabilmek ve dengede tutabilmek için hayli önemli”



Peki gece aşırı sıcaklarda nasıl uyumalı? Ramlakhan madde madde sıraladı ve detaylarını tek tek açıkladı:



Yatak örtüsü, yastık kılıfını buzdolabında soğutun.



Sıcaklık artarsa alt katlarda uyumaya çalışın.



Serin, nemli çoraplarla ve hatta nemli bir tişörtle uyuyun.



Yatmadan önce el bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.



Gece uyanırsanız alnınızı bir mentol çubuğu ile ovalamanızı tavsiye ediyor.



Su torbasının içini buzlu suyla doldurun ve bunu dizler, ayak bilekleri, bilekler, boyun, kasık ve dirsekler gibi vücudunuzun “soğuma noktalarına” yerleştirin.



Yatmadan önce mümkünse buzdolabında sakladığınız bir nemlendiriciyle vücudunuzu nemlendirin.



Boş bir parfüm şişesini soğutulmuş suyla doldurun ve yatağınızın yanında tutun. Serinlemek için yüzünüze, boynunuza ve dizlerinize püskürtün…



Pamuklu pijamalar ve ince, saf pamuklu çarşaflar kullanın. Yüksek kaliteli pamuklu ürünler, nefes alabilme özelliği sayesinde sizi serin tutar ve uyumak için ideal yatak malzemesi olacaktır.

Protein metabolizma hızınızı artırarak vücudunuzu çok ısıtabilir. Çok fazla proteinli gıda tüketmediğinizden emin olun.

Akşam yerine sabah egzersiz yapın.



Soğuk değil ılık duş almaya gayret edin



Evi daha serin tutmak için gün boyunca pencereleri kapalı tutmamız gerekiyor.



Pervanenin önüne gece havayı serinletmesi için bir kova dolusu buz bırakın.



Yatak odasında bulunan tüm elektrikli cihazları kapatın, ısı yaymasını önleyin.



Ayaklarınızı ya örtünün dışına çıkararak ya da bir buz torbası içinde dinlendirerek soğuk tutmalı.

Yatmadan bir saat kadar önce buzdolabına ıslak bir pazen kumaş koyun ve uykuya dalarken bunu alnınıza yerleştirin.

Gece çok su içmeyin. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak su size gece boyu yetecektir ve tuvalete gitmek için yataktan çıkmanıza da sebep olmayacaktır.

Eşinizden ayrı uyuyun. İki vücut, iki katı vücut ısısı demektir!





