‘Nasıl yani’ demeyin, oldu işte. Bir İl Başkanlığı daha çalındı

Hatay'da Memleket Partisi'ni şoke eden bir olay yaşandı. İl başkanlığı olarak kullanılan binanın yerinde olmadığını gören Başkan Kılıç soluğu karakolda aldı.

KAYNAK: DHA
‘Nasıl yani’ demeyin, oldu işte. Bir İl Başkanlığı daha çalındı

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6 Şubat depreminde ağır hasar alan Memleket Partisi İl Başkanlığı, faaliyetlerine devam edebilsin diye İl Başkanı Halil Kılıç tarafından Antakya ilçesinde geçici olarak konteynerden yeni bir il başkanlığı binası kurdu.

İddiaya göre Başkan Kılıç, diğer siyasi partilerin de il başkanlıklarının bulunduğu alana yerleştirdiği konteyneri bir süre sonra geldiğindeyse yerinde bulamadı. İl başkanlığı olarak kullanılan konteynerin çalındığını düşünen Başkan Kılıç, karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

“MAALESEF İL BAŞKANLIĞIMIZ ÇALINDI”

Başkan Kılıç’ın sosyal medya üzerinden konuyla alakalı yaptığı açıklamada: “Yazıklar olsun, Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteyneri çalınmıştır. Bu işi yapan veya yaptıranlara lanet olsun. Bizi böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız. Bu biline. Emniyet güçlerine gerekli şikayetlerimizi yaptık” paylaşımıysa sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kılıç, “Memleket Partisi Hatay İl Başkanıyım.

Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle il başkanlığımız yıkıldı. Altınözü kurucu ilçe başkanlığından il başkanlığı görevine atandım, genel merkez tarafından. İl başkanlığımızın merkezde olmasını istedik. Antakya'da il başkanlığımız için konteyner koyduk. Diğer siyasi partilerde yan tarafta gördüğünüz gibi diğer siyasi partilerin il başkanlıkları da var burada. Maalesef bizim il başkanlığımız çalındı.

Bizim il başkanlığımız Altınözü’ndeydi, ilçe başkanlığımızla birlikte faaliyet gösteriyorduk. Buraya gelip konteynerimizi koyduk, konteyner geldiğimizde yoktu. Dört gün falan arayla görmedik yani. Konuyla ilgili direkt karakola gittik, şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

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