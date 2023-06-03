Nasırı kökünden söken yöntemler ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Sağlık sorunlarına çözüm veya rahatsızlıklara yakalanmadan önce tedbir amaçlı doğal besinlere yönelme süreçleri devam ediyor. Nasır ise insanları korkutmaya devam ediyor.

Nasırı bitirecek mucize yöntemler belli oldu.

İŞTE O YÖNTEMLER…

-Epsom tuzu ve papatya çayı ile ayak banyosu

Sıcak bir papatya çay banyosuna bir avuç Epsom tuzu konulması gerektiği bildirildi. Ayaklarınızı en az 10 dakika bekletin, sonra nasırları bir ponza taşıyla kazımanızın gerekliliği vurgulandı.

-Limon

Tek ihtiyacınız olan bir limon rendelemenin gerekliliğinin altı çizildi. Rendelenmiş limonu nasırlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuç almak için bu ilacı birkaç gün boyunca yapın.

-Kabartma tozu ve limon

Bir kabın içerisine ılık su ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Nasırlı bölgeyi bu solüsyonda 2 dakika beklettikten sonra, kabartma tozunu da ilave edin. Ardından nasırlı bölgeyi 5-10 dakika daha bekletin ve nasırları ovarak çıkartın.

-Aspirin yöntemi

Birkaç damla suyun içine birkaç tane a’spirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu a’spirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.

-İncir ve kına yöntemi

Nasır ve Siğiller için Sadece 1 avuç ve Kına 1 adet Kuru incir gerekli. İncirin kabuklarını soyun ve bir kaseye alın. Üzerine bir avuç kınayı döküp karıştırın. Nasır olan bölgeye uygulayın ve bölgeyi bir tülbent veya poşet ile sarıp 3 gün bekletin. Süre sona eriğinde ayağınızdaki nasırları söküp alabilirsiniz.

-İncir yöntemi

Yeşil, olgunlaşmamış incir suyu eller ve ayaklardaki nasırlar için etkili bir çözüm yoludur. Tedavi için, yeşil incirler koparıldıktan sonra suyu sıkılır ve günde 3 kez nasırlı bölgelere uygulanır. Bu ev i’lacı nasırın geçmesini sağlarken aynı zamanda tekrarlanmasını önler.

-Hardal yağı ve meyan kökü ezmesi

Bu garip ama etkili bir yöntem. Çok ince bir toz elde etmek için 2 veya 3 çubuk meyan kökü öğütün. Bir macun yapmak için yarım çay kaşığı hardal yağı ekleyin. Bu macunu doğrudan nasırlara uygulayın ve gece boyunca bir bandajla sarın. Sonuç almak için bu yöntemi 3-4 kez tekrarlayın. Not: Verilen yöntemler alternatif tıp yöntemleridir. Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı, ilk olarak uzman bir doktora danışmanız gerekebilir.

-Elma sirkesi, tuz ve sarımsak yöntemi

Sadece Elma sirkesi 1 tatlı kaşığı Tuz 2 adet Sarımsak gerekli.. İlk önce sarımsakları fırında ısıtın ve ısınan sarımsakları fırından alıp ezin. Üzerine elma sirkesini ilave edip tuzla beraber karıştırın. Hazırladığınız doğal nasır tedavisi maskesini nasırların olduğu bölgeye sürüp bir gece boyunca streç film ile sarın.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

NASIR NEDEN OLUR?

Nasırlar; parmak üstleri, parmak araları, ayak tabanı, topuk altı ya da ve topuk arkasında oluşabilir. Genetik olarak ayak tabanı yüksek olan kişilerde nasır oluşma olasılığı daha fazladır.

Basış bozuklukları olan, gününün büyük kısmını ayakta geçiren kişilerde nasır problemi daha fazla görülür. Dar ayakkabılar, spor yaparken alınan darbeler nasır riskini artırır.

Özellikle tırnak altı nasırları çok can yakar. Nasır oluşumunun önlenmesinde en önemli unsur baskının ortadan kaldırılmasıdır. Baskının kaldırılıp, vücut ağırlığının ayak tabanına eşit yayılmasını sağlayan kişiye özgü tabanlık, ortepedik ayakkabı problemi en aza indirger.