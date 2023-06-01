Kulak otu nasıra iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kulak otunun faydaları dikkat çekti.

Kulak otu; Cilt iltihaplarında, egzamada, nasır tedavisinde kullanılır.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

KULAK OTU NEDİR?

Damkoruğugiller familyasından; tam ve etli yapraklı odunsu veya otsu bir bitkidir.

Çiçekleri salkım biçimindedir. Yeşil kısmı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kulak otu bitkisinin, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapılabilir.

Kulak otunun, salatası, turşusu, merhemi, çayı ve mezesi yapılabilmektedir.