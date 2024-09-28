Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra İran'dan ilk açıklama

Hamaney, İsrail'in "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü" açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah’ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin geleceğini, Hizbullah liderliğindeki direniş güçleri belirleyecek. Allah’ın izniyle Lübnan, düşmanı pişman edecek" dedi.

Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hamaney'den Nasrallah açıklaması: 'Hizbullah'ın yanındayız'

Açıklamasında, "Siyonist rejimin iktidardaki terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdükleri canice savaştan ders almadı. Siyonist suçlular bilsinler ki, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına bir zarar veremeyecek kadar önemsizler" ifadelerini kullandı.