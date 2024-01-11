Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Mahruki'nin hayatı, spor ve dağcılıkla özdeşleşmiştir. Peki, Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında nereli?

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden dereceyle mezun olmuştur.

Dağcılık sporuna olan ilgisi, 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda başlamıştır. Bu süreçte üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını üstlenmiştir.

Nasuh Mahruki dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla ilgilenmektedir.

Nasuh Mahruki 1992-1994 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını almıştır.

Nasuh Mahruki 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı olmuştur. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci olmuştur.

Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağları gibi zorlu tırmanışlar yapmıştır. Ayrıca, 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmanmıştır.

AKUT'un kurucu üyesi olan Nasuh Mahruki, halen AKUT'un yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.

Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenmiştir.