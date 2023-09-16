NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi

Norveç’in başkenti Oslo, bugün aralarında Genelkurmay Başkanı Metin Gürak’ın da bulunduğu NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarını ağırladı. NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, konferansın ardından düzenlenen basın toplantısında temmuz ayında düzenlenen Vilnius Zirvesi’nde müttefik devletler tarafından kabul edilen savunma planlarının uygulanabilirliğinin tartışıldığını ifade etti.

NATO ittifakının 2024 yılında soğuk savaştan bu yana en büyük savunma tatbikatını gerçekleştireceğini belirten Bauer, “İttifak devletlerinden 40 binden fazla asker Almanya, Polonya ve üç Baltık devletinde tatbikat yapacak” dedi.

“NATO TOPRAKLARINDAKİ 1 MİLYAR İNSANI KORUMAK İÇİN 3 MİLYONDAN FAZLA ASKER VAR”

Genelkurmay başkanlarının askeri teçhizat ve mühimmatların üretim kapasitesi, teslimat süreleri ve fiyatları ile ilgili endişelerini belirttiğini kaydeden Bauer, “Ortak alımları hızlandırma, üretim kapasitelerini artırma ve müttefiklerin birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla yeni bir Savunma Üretimi Eylem Planı onaylandı” dedi.

“Müttefik topraklarında yaşayan 1 milyar insanın her birini korumak için ne gerekiyorsa yapacak 3 milyondan fazla asker var” ifadelerini kullanan Bauer, “Hep birlikte Avrupa-Atlantik Bölgesi’nin her karışını korumak için hazır olduğumuzdan emin olacağız” dedi.

NATO Askeri Komite Başkanlığının 6 ay daha uzatıldığını açıklayan Oramiral Rob Bauer, daha sonra görevi 2,5 yıl süreyle İtalya Genelkurmay Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone’ye devredeceğini duyurdu.