NATO Genel Sekreteri ABD'nin Ukrayna yardımı hakkında konuştu

ABD Temsilciler Meclisi, 20 Nisan'da Kiev için 61 milyar dolarlık bir yardım tasarısını kabul ederek aylardır süren çıkmaza son verdi. ABD yardımı 2023'ün sonundan bu yana siyasi çekişmeler nedeniyle fiilen engelleniyordu.

ABD yardımındaki gecikmelerin başlamasından bu yana Ukrayna, cephe hattındaki önemli bir kent olan Avdiivka'yı ve diğer yerleşim birimlerini kaybetti. Ukrayna'nın enerji altyapısının önemli unsurları Rus saldırıları sonucunda büyük zarar gördü. Pek çok gözlemci ve yetkili bu kayıpları doğrudan topçu ve hava savunma mühimmatı eksikliğine bağladı. Hatta CIA Direktörü William Burns, ABD yardımı olmadan Ukrayna'nın bu yıl savaşı kaybedebileceğini söyleyecek kadar ileri gitti. Temsilciler Meclisi'nin onayı nihai değil zira tasarının senatoya gitmesi ve 23 Nisan gibi erken bir tarihte oylanması bekleniyor.

"SİLAHLAR TESLİM EDİLİRSE UKRAYNA GALİP GELİR"

ABD’nin yardımındaki gecikmenin ciddi sonuçlar doğurduğuna vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, her ne olursa olsun Rusya’ya karşı fark yaratmak için çok geç olmadığının altını çizdi.

Yaptığı açıklamada “Ukraynalılar aylardır, cephe hattının hangi bölümünden bahsettiğinize bağlı olarak, kabaca bire beş, bire on oranıyla savaşmak zorunda kaldı. Sadece hava savunma sistemleri ve mühimmatları olmadığı için daha az Rus füzesi ve insansız hava aracının düşürüldüğünü gördük" ifadelerine yer veren Stoltenberg sözlerine "Ukraynalılar ülkelerini savunmada muazzam bir beceri gösterdiler" diye devam etti.

Ukrayna’nın savaşın başlarında Rusya'nın işgal ettiği toprakların %50'sini kurtardığını hatırlatan Stoltenberg “Yeterli teçhizat ve mühimmata sahip olduklarında Rus füzelerini düşürebiliyorlar, derin saldırılar düzenleyebiliyorlar ve Karadeniz'de bir koridor açabiliyorlar” dedikten sonra "Dolayısıyla silahları teslim ettiğimiz takdirde Ukraynalılar galip gelecektir" diye ekledi.