ABD Temsilciler Meclisi’nden İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardıma onay

ABD, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail’e yardımlarını sürdürüyor.

İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a yapılacak yardımları içeren toplam 95,3 milyar dolarlık dış yardım paketi Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi.

Meclisten geçen yasa tasarısına göre, İsrail’e 26,4 milyar dolar, Ukrayna’ya 60,8 milyar dolar, Tayvan’a ise 8,1 milyar dolar yardım yapılacak

Senato'daki oylamanın ardından yasa tasarısı Başkan Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, tasarının kabul edilmesini kutlayarak, "(Rusya, İran ve Çin) Başlıca düşmanlarımızdan üçü birlikte çalışıyor. Dört bir yanda saldırganlık yapıyorlar. Güvenliğimiz ve refahımız için küresel bir tehdit oluşturuyorlar" dedi.



