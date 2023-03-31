31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

NATO'dan Finlandiya'ya tebrik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkesinin NATO üyeliği onay sürecinin tamamlanması dolayısıyla Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu tebrik etti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:16
Takip Et

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu tebrik

NATO'dan Finlandiya'ya tebrik
+
Aa
-

Stoltenberg, sosyal medyadaki mesajında, Niinisto'ya tebriklerini iletti.

"Finlandiya'nın bayrağını önümüzdeki günlerde NATO karargahına çekmeyi sabırsızla bekliyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, birlikte daha güçlü ve güven içinde olacaklarını belirtti.

Stoltenberg, yayınladığı video mesajda da Finlandiya'nın NATO'ya resmi katılımının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

Finlandiya'nın ileri kabiliyet ve kuvvetlere, güçlü demokratik kurumlara sahip olduğunu kaydeden Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Finlandiya ittifakımıza çok şey katacaktır. Tüm müttefikler geçen yıl Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet ederek tarihi bir karar vermişti. O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler İsveç'in onay sürecinin de hızla tamamlanmasının herkesin çıkarına olacağı üzerinde mutabık. İsveç'i de en kısa sürede NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerine TBMM'nin de dün onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı. Finlandiya'nın, prosedürlerin tamamlanmasıyla ilerleyen günlerde resmen NATO'nun 31'inci üyesi olması bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
7
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.