NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye övgü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda ortak komite toplantısına katıldı. Stoltenberg, Ukrayna’daki son gelişmeler ve NATO-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında parlamento üyeleri ile değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg yaptığı konuşmada, NATO Genel Sekreteri olarak göreve başladığı 2014 yılından bu yana NATO ile AB arasındaki işbirliğini güçlendirmenin kendisi için bir öncelik olduğunu belirterek, “NATO-AB işbirliğine inanıyorum çünkü aynı değerleri ve aynı zorlukları paylaşıyoruz. Biz iki farklı kuruluşuz ama pek çok ortak noktamız var” dedi.

İsveç’in de ittifaka katılmasının ardından NATO çatısı altında yaşayan AB vatandaşlarının oranının yüzde 96'ya ulaşacağını ifade eden Stoltenberg, “Son yıllarda siber, uzay, kritik altyapı, askeri alanlarda NATO-AB işbirliğini güçlendirebildiğimizi ve Batı Balkanlar'da, Kosova'da, Ege Denizi'nde, diğer birçok bölgede yasa dışı göçle mücadelede el birliğiyle çalıştığımızı görmek güzel” diye konuştu.



“PUTİN 2 BÜYÜK STRATEJİK HATA YAPTI”

NATO-AB işbirliğinin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın bu işbirliğinin önemini arttırdığını söyledi. Stoltenberg, “Çünkü bu gördüğümüz en acımasız, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gördüğümüz en büyük savaş. Bu da bir arada durmamızı daha da önemli hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı işgal ettiğinde 2 büyük stratejik hata yaptığını belirten Stoltenberg, “Bunlardan ilki ve en önemlisi Ukrayna halkının, Ukrayna siyasi liderlerinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, kararlılığını ve cesaretini hafife almasıydı. Yaptığı diğer büyük stratejik hata ise ekonomik yaptırımlarla, siyasi ve en önemlisi askeri olarak Ukrayna'yı destekleme konusundaki istekliliğimizi, kararlılığımızı küçümsemesiydi” dedi.

Ukrayna’ya F-16 teslimatı yapma kararı alan Hollanda, Danimarka ve Norveç'e övgüde bulunan Stoltenberg, ayrıca birçok müttefikin de Ukraynalı pilot ve teknisyenlere F-16 eğitimi verme kararı aldığını hatırlattı. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üye ülkelerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararı aldığını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecinde de ilerleme kaydettik. Avrupa Birliği'nin onlara aday statüsü vermesini takdir ediyoruz. NATO'da Vilnius zirvesinde Ukrayna'nın üyeliğe yaklaşmasına yardımcı olacak önemli kararlar aldık” şeklinde konuştu.



“TBMM'NİN İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNİ EN KISA SÜREDE ONAYLAMASINI BEKLİYORUM”

Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının tarihi bir olay olduğunu belirten Stoltenberg, “Bunun arka planını hatırlamamız gerekiyor. Başkan Putin 2021 sonbaharında NATO'nun daha fazla genişlemeyeceğini taahhüt etmesi ve imzalaması için bir taslak anlaşma gönderdi. Bu Ukrayna'yı işgal etmemek için bir ön şarttı. Elbette bunu imzalamadık. Bunun tam tersi oldu” ifadelerini kullandı. Putin’in NATO'nun Rusya sınırlarına daha fazla yaklaşmasını önlemek için savaşa girdiğini vurgulayan Stoltenberg, “Bunun tam tersini elde etti. İttifakın doğu kesiminde NATO varlığı arttı. Ayrıca Finlandiya'nın İttifak'a katıldığını ve İsveç'in de yakında tam üye olacağını gördü” dedi.

Vilnius Zirvesi'nde İsveç'in terörle mücadele konusunda daha fazla adım atacağına ilişkin mutabakata vardıklarını hatırlatan Stolteberg, “Türkiye şunu açıkça ifade etti, en kısa zamanda üyeliği onaylayacaklar. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çok kez dile getirdi. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bu sonbaharda yeniden toplandığında İsveç’in üyeliğini mümkün olan en kısa sürede onaylamasını bekliyorum. Daha sonra İsveç ve Finlandiya’nın üye olmasıyla 32 müttefikimiz olacak” şeklinde konuştu.



“KARADENİZ NATO İÇİN ÖNEMLİ”

Tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, “Karadeniz NATO için büyük önem taşıyor. Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesini kınıyoruz. Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Tahılın Ukrayna'dan güvenli bir şekilde sevkiyatının yapılmasının en iyi yolunun savaşın sona ermesi olduğunu kaydeden Stoltenberg, anlaşmanın savaşın bazı sonuçlarını hafifletmenin yollarından biri olduğunu söyledi.