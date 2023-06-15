NATO: İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ama garanti değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kadar mümkün olduğunu ancak bunun garantisini veremeyeceğini söyledi.

NATO: İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ama garanti değil

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliğinin Vilnius Zirvesi'ne yetişme ihtimali sorulan Stoltenberg, dün Ankara'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının yapıldığını, bunun yapıcı ortamda geçtiğini söyledi.

Stoltenberg, geçen yılki Madrid Zirvesi'nde uzlaşılan Üçlü Muhtıra kapsamında İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti.

"Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik, Türkiye kadar terörden zarar görmemiştir." diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için şunları söyledi:

"İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ancak bunun garantisini veremem. İsveç'in katılımının en kısa zamanda mümkün olması için çalışıyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmelerden ve bu hafta daimi mekanizmanın toplanmasından memnuniyet duyuyorum."

GÖREV SÜRESİ

Geçen haftaki ABD ziyareti ve görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorulan Stoltenberg, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ni ve gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi.
Stoltenberg, "Yerime kimin geleceğine 31 NATO müttefiki karar verir. Ben NATO'nun alacağı kararların biri hariç hepsinden sorumluyum. O da benim geleceğimin ne olacağıdır. Buna 31 müttefik karar verir." dedi.

Stoltenberg, görev süresinin uzatılmasını isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine de "Benim görev süremin uzatılmasını talep etme niyetim yok." diye konuştu.
Görev süresi Ekim 2023'te sona erecek olan Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği uzun süredir konuşuluyor. Bu görev için birçok isim geçse de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in isminin öne çıktığı, Stoltenberg'in süresinin tekrar uzatılması ihtimalinin de arttığı belirtiliyor.
Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'te NATO Genel Sekreteri görevine

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli Güncel
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu Ekonomi
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı Güncel
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız Güncel
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi Dünya
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi Güncel
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi