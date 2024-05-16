NATO Komutanı Cavoli: "Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir atılım yapacak gücü yok"

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Cavoli, Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik son saldırılarına değinerek, Ukraynalı meslektaşlarıyla yakın temas içinde olduğunu vurguladı.

Cavoli, "Ruslar, stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya sahip değiller. Hatta bunu yapabilecek beceri ve yeteneğe de sahip değiller." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Rusya, son günlerde Harkiv bölgesindeki saldırılarını artırarak bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmiş ve 15 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti.