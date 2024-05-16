NATO Komutanı Cavoli: "Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir atılım yapacak gücü yok"

Kaynak: AA
NATO Komutanı Cavoli: "Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir atılım yapacak gücü yok"
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Rusya'nın Harkiv bölgesine yoğunlaştırdığı saldırıların ardından, Ukrayna'da büyük bir atılım yapacak yeterli güce sahip olmadığını ifade etti.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Cavoli, Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik son saldırılarına değinerek, Ukraynalı meslektaşlarıyla yakın temas içinde olduğunu vurguladı.

Cavoli, "Ruslar, stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya sahip değiller. Hatta bunu yapabilecek beceri ve yeteneğe de sahip değiller." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Rusya, son günlerde Harkiv bölgesindeki saldırılarını artırarak bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmiş ve 15 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Son Haberler
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den gelen son haber yürek burktu Spor
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den gelen son haber yürek burktu
Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü Gündem
Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü
Gölete düşerek telef olan inek, 4 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı Yerel Haberler
Gölete düşerek telef olan inek, 4 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi Kültür Sanat
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi
Otomobil tünel girişinde ters döndü Yerel Haberler
Otomobil tünel girişinde ters döndü
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş Dünya
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş