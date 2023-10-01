NATO, Litvanya’ya gözetim uçakları yolluyor

NATO’dan yapılan açıklamada, NATO ülkelerinin sınırlarındaki Rus askeri faaliyetleri gözetlemek için Litvanya’ya uçak gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, “AWACS gözetleme jetleri İttifak'ın sınırlarına yakın Rus askeri faaliyetlerini izlemek üzere görev yapacak ve yüzlerce kilometre ötedeki uçak ve füzeleri tespit ederek NATO için önemli bir erken uyarı kabiliyeti oluşturacak. AWACS'lar önümüzdeki günlerde İttifak toprakları üzerinde keşif uçuşlarına başlayacak. Görevin birkaç hafta sürmesi planlanıyor. Uçaklar Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO'ya ait 14 gözetleme uçağından oluşan bir filoya aittir. Uçakları desteklemek üzere yaklaşık 150 askeri personel Siauliai'ye konuşlandırılacak” denildi.