Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte NATO, merak edilen kuruluşlar arasında yer almaya başladı. Peki, NATO nedir ne zaman kuruldu? NATO kimlerden oluşur?

NATO NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 31 ülkeyi bir araya getirir.

Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve iş birliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.

HANGİ ÜLKELER NATO ÜYESİ?

Almanya - 1955

Amerika Birleşik Devletleri - 1949

Arnavutluk - 2009

Belçika - 1949

Birleşik Krallık - 1949

Bulgaristan - 2004

Çek Cumhuriyeti - 1999

Danimarka - 1949

Estonya - 2004

Fransa - 1949

Finlandiya - 2023

Hırvatistan - 2009

Hollanda - 1949

İspanya - 1982

İtalya - 1949

İzlanda - 1949

Kanada - 1949

Karadağ - 2017

Kuzey Makedonya - 2020

Letonya - 2004

Litvanya - 2004

Lüksemburg - 1949

Macaristan - 1999

Norveç - 1949

Polonya - 1999

Portekiz - 1949

Romanya - 2004

Slovakya - 2004

Slovenya - 2004

Türkiye - 1952

Yunanistan - 1952