Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte NATO, merak edilen kuruluşlar arasında yer almaya başladı. Peki, NATO nedir ne zaman kuruldu? NATO kimlerden oluşur?
NATO NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.
NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 31 ülkeyi bir araya getirir.
Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve iş birliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.
HANGİ ÜLKELER NATO ÜYESİ?
Almanya - 1955
Amerika Birleşik Devletleri - 1949
Arnavutluk - 2009
Belçika - 1949
Birleşik Krallık - 1949
Bulgaristan - 2004
Çek Cumhuriyeti - 1999
Danimarka - 1949
Estonya - 2004
Fransa - 1949
Finlandiya - 2023
Hırvatistan - 2009
Hollanda - 1949
İspanya - 1982
İtalya - 1949
İzlanda - 1949
Kanada - 1949
Karadağ - 2017
Kuzey Makedonya - 2020
Letonya - 2004
Litvanya - 2004
Lüksemburg - 1949
Macaristan - 1999
Norveç - 1949
Polonya - 1999
Portekiz - 1949
Romanya - 2004
Slovakya - 2004
Slovenya - 2004
Türkiye - 1952
Yunanistan - 1952