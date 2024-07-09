NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak

NATO Zirvesi kutlama töreniyle başlayacak

Zirveye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

1949 yılında 12 ülkenin imzaladığı "Kuzey Atlantik Anlaşması" ile kurulan NATO'nun 75. yıl dönümü, liderlerin "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda toplanmasıyla kutlanacak. Liderler, 10 Temmuz'da aile fotoğrafı çekiminin ardından ilk oturumda NATO'nun savunma ve caydırıcılık yeteneklerinin geliştirilmesi konularını tartışacaklar.

Zirvenin ilk gününde ele alınması beklenen önemli konulardan biri de Ukrayna'ya verilen desteğin olacak. Liderler, zirve görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından verilecek resepsiyona iştirak edecekler. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, üye ülkelerin dışişleri bakanlarına; Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarına özel resepsiyonlar verecek.

ORTAKLIKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ ANA GÜNDEM MADDESİ

NATO üyesi ülkelerin liderleri, 11 Temmuz'da AB temsilcileri ve zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri ile bir araya gelerek ortaklıkların güçlendirilmesini konuşacaklar. Zirvenin son oturumunda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GAZZE'DEKİ KATLİAMI NATO GÜNDEMİNE TAŞIYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO misyonlarına ve operasyonlarına en büyük katkıyı sunan ilk beş ülkeden biri olduğunu vurgulamıştı. Artan tehditler karşısında Türkiye'nin ittifaka verdiği önemin altını çizen Erdoğan, "Gazze'de yaşanan ve ortak değerlerimizin samimiyetini sınayan Filistin halkına karşı devam eden katliamları NATO gündemine taşıyacağız. Uluslararası toplumun İsrail'i durdurma konusundaki yetersizliğini ve Filistin'de adil ve kalıcı bir barış sağlanmadan dünya vicdanının rahatlamayacağını dile getireceğiz. Bu konuları, müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de en üst düzeyde ele almayı planlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.