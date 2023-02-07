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NATO'da bayraklar yarıya indirildi

NATO karargahındaki bayraklar, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma sergilemek için yarıya indirildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:19
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NATO'da bayraklar yarıya indirildi

NATO'da bayraklar yarıya indirildi
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma, ayrıca depremde hayatını kaybedenler için yarın akşama kadar yarıda kalacak.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinin sosyal medyadaki açıklamasında, "Müttefiklerimize bu anlamlı ve kuvvetli dayanışma mesajı ile dünden bu yana ülkemize gönderdikleri yardımlar için gönülden teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da NATO üyesi ülkelerin, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek üzere yardım çabalarını harekete geçirdiğini bildirdi. (AA)

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