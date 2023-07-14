Arda Güler NATO'da gündem oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Arda Güler'in Fenerbahçe'den İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer olmasının yankıları sürüyor.

6 yıllığına Real Madrid'e imza atan genç yıldızın ismi sadece İspanya değil dünya basınında.

Sosyal medyada da gündem olan Arda Güler transferi, NATO Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı.



İSPANYA BAŞBAKANI AÇIKLADI



NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.