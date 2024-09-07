Nato’dan Türkiye ile savaş tatbikatı! ABD’den yine ikiyüzlülük

Ağustos ayında Türkiye ile Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştiren ABD iki yüzlülüğünü bir defa daha gösterdi.

İsrail’e desteğe gelen savaş gemileri ile Akdeniz’de Rusya’ya gözdağı vermek için Türkiye ile tatbikat yapan ABD, Ege’de örtülü hedefin Türkiye olduğu bir tatbikata başladı. Ege Denizi’nde NATO müttefik ve ortaklarından oluşan 11 ülkenin Özel Kuvvetleri, Doğu Ege adalarının ‘yeniden ele geçirilmesinin’ işlendiği bir tatbikat gerçekleştiriyor.

NATO’nun paylaşımına göre tatbikata ABD, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Avusturya, Makedonya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Mısır katılıyor. Bunlardan 7’sinin 120 komando gönderdiği öğrenildi. 2 Eylül’de başlayan tatbikat, 14 Eylül’de sona erecek.

PENTAGON’UN TÜRKİYE’YE KARŞI SAVAŞ SENARYOSU

Adaların ele geçirilmesi tatbikatı, ABD Denizcilik Enstitüsü (USNI)’nün “Ege Savaşı” senaryosunu hatırlattı.

USNI, 2018 yılında yayımladığı Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı (Fleet Tactics and Naval Operations) adlı kitapta, Türkiye ile Ege’de olası bir savaşın senaryosunu ele almıştı.

Kitabın ‘Ege Savaşı’ başlıklı bölümünde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir savaş senaryosuna yer verilmiş, gerçek haritalarla işlenen senaryoda, Akdeniz’de bulunan ABD 6. Filosu’nun Yunanistan’ın yanında Türkiye’ye müdahale etmesi canlandırılmıştı.

Yenişafak gazetesinin 2019 yılında haberleştirdiği senaryo şöyleydi: