Nato’dan Türkiye ile savaş tatbikatı! ABD’den yine ikiyüzlülük

Ağustos ayında Türkiye ile Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştiren ABD iki yüzlülüğünü bir defa daha gösterdi.
İsrail’e desteğe gelen savaş gemileri ile Akdeniz’de Rusya’ya gözdağı vermek için Türkiye ile tatbikat yapan ABD, Ege’de örtülü hedefin Türkiye olduğu bir tatbikata başladı. Ege Denizi’nde NATO müttefik ve ortaklarından oluşan 11 ülkenin Özel Kuvvetleri, Doğu Ege adalarının ‘yeniden ele geçirilmesinin’ işlendiği bir tatbikat gerçekleştiriyor.
NATO’nun paylaşımına göre tatbikata ABD, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Avusturya, Makedonya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Mısır katılıyor. Bunlardan 7’sinin 120 komando gönderdiği öğrenildi. 2 Eylül’de başlayan tatbikat, 14 Eylül’de sona erecek.
PENTAGON’UN TÜRKİYE’YE KARŞI SAVAŞ SENARYOSU
Adaların ele geçirilmesi tatbikatı, ABD Denizcilik Enstitüsü (USNI)’nün “Ege Savaşı” senaryosunu hatırlattı.
USNI, 2018 yılında yayımladığı Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı (Fleet Tactics and Naval Operations) adlı kitapta, Türkiye ile Ege’de olası bir savaşın senaryosunu ele almıştı.
Kitabın ‘Ege Savaşı’ başlıklı bölümünde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir savaş senaryosuna yer verilmiş, gerçek haritalarla işlenen senaryoda, Akdeniz’de bulunan ABD 6. Filosu’nun Yunanistan’ın yanında Türkiye’ye müdahale etmesi canlandırılmıştı.
Yenişafak gazetesinin 2019 yılında haberleştirdiği senaryo şöyleydi:
“Yunanistan, Güney Kıbrıs’a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye, bunun olmaması yönünde Atina’yı uyarıyor. Ancak Atina vazgeçmiyor. Yunan gemileri Kıbrıs’a giderken Türk ordusunca batırılıyor. Türkiye, Ege’deki Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Kos adalarına amfibi harekâta başlıyor.”
Türkiye’nin “uzun süredir dostluk içinde olunan güçlü bir düşman” olarak tanımlandığı kitapta, Kıbrıs’ın güneyindeki ABD uçak gemisi Harry S. Truman ile Doğu Akdeniz’deki Amerikan savaş gemilerinin Türkiye’ye karşı pozisyon alacağı kaydedilmişti.
Savaş sırasında kuzeyde Sakız, güneyde ise Amorgos adalarında üslenen Amerikan birlikleri Ayvalık, İzmir, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum’u hedef alıyor, Girit’in kuzeyindeki takımadalar çevresinde de Türk Donanması’yla 6. Filo’nun muharebeleri öngörülüyordu.