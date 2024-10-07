Natürel yağ diye bize bakın neler yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine dair güncellemelerine devam ediyor. Güvenilirgida.com'da yer alan listeye göre, sağlığı tehlikeye atacak gıdalar arasında birçok marka ve restoran bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ürün satanları ifşa etmeye başladığından beri vatandaş tükettiği ürünün içinde neler olduğunu araştırmaya devam ediyor. Restoranlarda kullanılan etlerde "tek tırnaklı hayvan" tespit edilirken, peynir ve baharat üreticilerinde de zararlı maddelere rastlandı. Yağ üreticileri ise sahtecilik yaparak ürünlerine hile karıştırdı.

ZEYTİNYAĞINDA HİLE

Taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağında ve tereyağında sahtecilik yapanlar Bakanlık tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık marka marka firmaları ifşa etmeye devam ediyor. İşte o liste:

-Ayvalık Safir-Naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldı

-Edremit Hasat- Naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldı

-Körfez Altınova- Naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldı

-Ayvalık Kooperatif- Naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldı

-Emirbey-Tuzlu tereyağında süt yağı harici yağ tespiti

-Has Gıda Tereyağ-Bitkisel yağ tespiti

BAHARATTA BOYA ETTE TEK TIRNAKLI

Bakanlığın açıklamasına göre sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların listesi şöyleydi:

-Yalçınkaya Biber Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi-Sumaklarında izin verilmeyen boya tespiti

-Naneci Davut-Sumaklarında izin verilmeyen boya tespiti

-Halilağa Süt Ürünleri-Çeşnili eritme peynirinde natamisin tespiti

-Adana’da bulunan 01 Et & Tavuk Ve Adaklık Dünyası-Dana kuzu karışık etin içinde tek tırnaklı tespiti

-Adana Sofrası Kebap Şırdan restoran-Adana kebapta tek tırnaklı tespiti