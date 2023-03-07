Navlun Avrupa'da y�zde 40 T�rkiye'de y�zde 107 artt�

Navlun ucretleri iki y�lda be� kat artt�. T�rk lojistik teknolojisi startup�� T�rport taraf�ndan, T�rkiye�de ilk defa Navlun Fiyat Endeksi verileri �T�rport�la 2022�ye Bak��� raporunun i�inde yay�nland�.

Ekonomist'te yer alan habere g�re, T�rport Insights��n raporuna g�re, akaryak�t fiyatlar�ndaki y�kselme ve enflasyon bask�s�n�n maliyetlere olan etkisi navlun fiyatlar�n�n da seyrini de�i�tirdi ve d�nyada navlun fiyatlar� artmaya devam ediyor. Avrupa�da navlun maliyeti i�inde akaryak�ttan kaynaklanan maliyet ortalama y�zde 25-28 band�ndayken, T�rkiye�de akaryak�t maliyetinin kolay kolay y�zde 40��n alt�na inmedi�i ve ge�mi�te y�zde 60�lara kadar ��kt��� g�zlendi.

Global raporlara g�re de, 2023�te bir navlun fiyat�n�n i�inde akaryak�t�n rol�n�n y�zde 30�u ge�erek, y�zde 32,4�e ula�aca�� kaydediliyor. Ayr�ca, ya�anan enflasyon s�r�c� maliyetlerini de art�r�yor ve navlun fiyat� i�inde s�r�c� maliyeti y�zde 27,4�� ge�iyor.

2022�DE K�RESEL LOJ�ST�K PAZARI 5,2 TR�LYON DOLARI A�TI

Lojistik pazar b�y�kl���n�n 5,2 trilyon dolar� ge�ti�ini, 2025�te 8 trilyon dolara ula�mas�n�n beklendi�ini kaydeden T�rport Y�netim Kurulu Ba�kan� Dr. Ak�n Arslan, pandeminin lojisti�in ne kadar stratejik bir sekt�r oldu�unu bir kez daha ortaya koydu�unu kaydetti. Arslao�an, ��yle devam etti:

��in�den normalde 4 haftada ABD ve Avrupa limanlar�na ula�an gemilerin, kapanma d�nemlerinde 12 haftada Avrupa�ya gidemedi�i zamanlar oldu. 2 bin 500 dolar seviyesinde olan bir konteynerin Avrupa yolculu�u 10 bin dolarlar�n �zerini test etti. Ayr�ca, Covid-19 pandemisiyle birlikte, bir �lkenin ihtiyac� olan temel �r�nlerin mutlaka i�eride, en k�t� ihtimalle yak�n�nda �retilmesi gerekti�i ger�e�i b�t�n ��plakl��� ile ortaya ��kt�. �ngiltere gibi �lkeler bir de bakt�lar ki; �ocuk bezi, tuvalet ka��d�, k�pek mamas� gibi temel ihtiya� �r�nlerini bile �lke i�inde yeterince �retemez hale gelmi�lerdi. �retim son 40 y�lda fark�nda olmadan deniz a��r� �lkelere (offshore) kaym��t� ve d�nyada ger�ekle�tirilen toplam �retiminin 1/3�� tek ba��na d�nyan�n fabrikas� haline gelen �in taraf�ndan yap�lmaktad�r. Pandemi, NearShore (yak�nda �retim) olarak yeni bir kavram yaratt�. D�nyada bu geli�meler ya�an�rken, toplam ihracat�n�n %55�ni Avrupa�ya yapan T�rkiye�nin jeopolitik konumu, T�rkiye�yi Avrupa i�in yak�ndaki nitelikli �retici (near shore) yapabilecek mi? �n�m�zdeki 10 y�l i�inde bunu birlikte izleyerek, ya�ayaca��z.�

T�RK LOJ�ST�K SEKT�R� 100 M�LYAR DOLARI A�TI

Pandemi sonras�nda T�rk lojistik sekt�r�n�n hem ta��mac�l�kta, hem de depolamada b�y�yerek yoluna devam etti�ini anlatan T�rport Ba�kan� Dr. Ak�n Arslan, �unlar� kaydetti:

��lkemiz lojistik pazar�n�n b�y�kl��� 2022 y�l� itibariyle 100 milyar dolar�n �zerindedir. 2022 Eyl�l ay� itibariyle g�nl�k ortalama 480 bin kamyona kadar ��kan FTL (tam kamyon y�k�) hacmi, ge�ti�imiz y�l�n son �eyre�inde ger�ekle�en �retim d���kl���, bir�ok global markan�n 2022 sat�� hedeflerine Ekim ay� gibi ula�m�� olmas�, enflasyonist beklentilerle baz� �reticilerin stok ama�l� �retimi tercih etmeleri vb gerek�elerle 400 binlere kadar geriledi. Ocak 2023 itibariyle g�nl�k FTL (tam kamyon y�k�) hacmi yeniden 475 bin kamyonun �zerine ��kt�. Ayr�ca, Ocak-Aral�k 2022�de a��r ticari ara� pazar�, bir �nceki y�l�n ayn� d�nemine g�re %20�nin �zerinde b�y�yerek, kamyon-�ekici sat��lar� yeniden 37 bini ge�ti. B�y�menin 2023�de devam etmesi ve yeni bir rekora ko�arak kamyon-�ekici sat��lar�n�n 40 bini ge�mesi �ng�r�l�yor.�