Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nazan Öncel, yüksek tansiyon ve yüksek nabız şikayetleri nedeniyle sabaha karşı hastaneye kaldırıldı.

Daha önce kalp krizi geçiren ve iki stent takılan sanatçının sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Öncel’in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mayıs ayında anjiyo balon ile iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı saat 04:30’da apar topar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon nedeniyle bir stent daha yerleştirildi. Şu an için sağlık durumu kontrol altına alınmaya çalışılıyor.”

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Ünlü sanatçı, hastane yatağından sevenlerine de mesaj gönderdi:

“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim... Olmayınca olmuyor demek ki. Hadi dua edin.”

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Nazan Öncel’in ne zaman taburcu edileceği ise henüz netlik kazanmadı.