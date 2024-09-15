Nazilli’de ruhsatsız alkol satışı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ruhsatsız alkol satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye toplamda 33 bin 600 lira idari yaptırım uygulandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli Esenköy ve Beğerli Mahalleleri'nde halka açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrolü sırasında iki işletmenin alkol sunum belgesi olmadan alkol satışı yaptıkları belirlendi. Sunuma hazır halde bulunan 55 adet içki, 2 adet 1000 içki muhafaza altına alınarak İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İşletme sahiplerine toplam 33 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.