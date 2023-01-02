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Nazilli'de yaşanan patlamayla ilgili ihmaller zinciri araştırılıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 30 Aralık 2022'de tüp değişimi sırasında çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili ihmaller zinciri araştırılıyor. Soruşturma çerçevesinde işletmeye tüp tedariki sağlayan tüp firması mühürlendi.   

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:45
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Nazilli'de yaşanan patlamayla ilgili ihmaller zinciri araştırılıyor

Nazilli'de yaşanan patlamayla ilgili ihmaller zinciri araştırılıyor
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Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısı ve farklı birimlerden 9 kişilik bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada döner salonunun kullandığı firmaya ait LPG tüplerine incelenmek üzere el konulurken, savcılığın talimatı ile işletme mühürlendi. ‘Taksirle adam öldürmek suçundan mühürlenmiştir’ ibareli yazı ile mühürlenen iş yerinin sahibi ve bir çalışanı da tutuklandı. Döner salonunun işletmecilerinin de tutuklanması ile toplam 4 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 2'sinin de serbest bırakıldığı olayda tüp firmasının sahibinin oğlu M.G.B.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan ve İzmir’de tedavisi sürmekte olan Cennet Yeldi’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Savcıların yaptığı incelemede işletmenin döner tezgahı çalışırken açık olan tüpün değiştirilmeye çalışılması, ikinci katta katlanır balkon camının kolay açılabilir olmaması, vefat edenlerin tamamının bulunduğu odanın pencere çıkışında 2 adet klima dış ünitesinin olması ve demir kafesin bulunması, ikinci kattan çatı katına çıkılan kapının kilitli olmasının faciaya neden olduğu belirlendi. 

Nazilli’de ihmaller zincirinin neden olduğu faciada Neslihan Karaboğa (38,) kızları Lale Nur Karaboğa (11) ve Cansu Karaboğa (3), Fatma Danaş (45), kızı Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), kızı İrem Düztepe (14) hayatlarını kaybetmişti. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada sorgusu tamamlanan 10 kişiden 6'sı adliyeye sevk edilmişti. İşletme sahipleri L.Y., F.Y., tüp firmasının sahibi A.B. ve yardımcısı H.P. nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)                         

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