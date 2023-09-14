Nazım Sangare Fenerbahçe'den ayrıldı. Süper Lig ekibine imzayı attı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile hiçbir resmi maça çıkmayan Nazım Sangare Fatih Karagümrük ile her konuda anlaşmaya vardı

Nazım Sangare Fenerbahçe'den ayrıldı. Süper Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig’in 5. Haftasında Pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli sağ beki Nazım Sangare Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare’ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Nazım Sangare, geçen sezon hiç bir resmi maça çıkamadı.

2020-2021 sezonunda Sarı-lacivertliler'e transfer olan Nazım, 50 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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