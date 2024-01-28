Nazlı Ilıcak tahliye kararı. Cezaevinden çıktı

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Nazlı Ilıcak tahliye kararı. Cezaevinden çıktı
Yazar Nazlı Ilıcak, iftira suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Ilıcak, Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti üzerine tutuklanmış, 2 aya yakın bir süredir cezaevinde bulunuyordu.

Yazar Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı... Ilıcak, 4 Aralık 2023'ten bu yana tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Nazlı Ilıcak,Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı şikayeti nedeniyle yargılandığı İstanbul 15'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndi iftira suçu nedeniyle aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasının ardından tutuklanarak cezaevine yollanmıştı. Yazar Ilıcak, iki aya yaklaşan tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

NEDEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Kapatılan bir internet sitesinde 2016 yılında 'Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi' başlıklı yazı nedeniyle Ilıcak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı. İddianameye göre Ilıcak hakkında “iftira” suçlamasında bulunulmuştu.

Ilıcak'ın yazısında 5 sene sonra İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021’de açılan davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cezanın onanmasının ardından 4 aralıkta cezaevine giren Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi. Ilıcak bugün cezaevinden tahliye edildi.

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