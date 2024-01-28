AKP’li belediye Saadet Partili adayın afişlerini kaldırdı

AKP’li Elazığ Belediyesi, Saadet Partisinin Belediye Başkan adayı Abdullah Akın’ın seçim afişlerini gece yarısı topladı. Belediye ekipleri kent merkezinin belli noktalarına asılan afişleri yasak olduğu gerekçesiyle söktü.

Öte yandan AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın afişlerine dokunulmaması ise dikkat çekti.

“ÇUKURLARI, HARABE BİNALARI BU ŞEKİLDE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Afişlerinin sökülmesine tepki gösteren Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, şu açıklamayı yaptı:

“Yol boyunca üst geçitlerde yani kamusal alanlarda Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğullarının seçim pankartları asılı dururken, bizim özel alanda bulunan apartman izni ve ayrıca apartman kararı ile astırdığımız 3 adet posterimizi söktürmelerini kınıyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Öyle sanıyorum ki neredeyse tüm mahallelerde bulunan yollardaki çukurları, merkezdeki harabe binaları, suları sürekli kesilen mahalleleri, 30 bin kayıtlı işsiz gencin problemlerini, bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. Kim ne yaparsa yapsın işsizlikle, geçim sıkıntısıyla, evsizlikle, sürekli kesilen sularla, delik deşik asfaltlarla boğuşan hemşehrilerimiz için canla başla çalışacağım. Kamuoyu ile paylaştığımız 40 stratejik ve 10 tamamlayıcı olmak üzere 50 projeyi hayata geçirerek inşallah Elazığ’ı bölge lideri konumuna taşıyarak hemşehrilerimizin kaynaklarını hemşehrilerimize kazandıracağım. Elazığ Belediyesi birilerinin birilerine hediye edeceği bir il asla değildir. Bundan dolayıdır ki seçim çalışmalarımıza daha büyük bir kuvvet ve özveriyle çalışacağımızı ifade ediyor, hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”