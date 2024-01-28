Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek

Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek
Kaynak: Haber Merkezi
The Sımpsons dizisinin yeni kehaneti ortaya çıktı. Duyanlar neye uğradığını şaşırdı. Üstelik bu kez kehanetleri bölgesel değil, tüm dünyayı etkileyecek.
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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 1

Amerika merkezli yayınlanan The Simpsons dizisinin yeni kehanetleri ortaya çıktı.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 2

Yayın hayatına 1989 yılında başlayan ünlü dizi bugüne yaşanan birçok olayı yıllar önceden tahmin etmişti. Kehanetlerinin tutmasıyla dünya çapındaki popüleritesi ayyuka çıkan The Simpson dizisi 35 sezondur devam etmesi ile izleyicileriyle buluşuyor.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 3

Milyonlarca izleyicisi olan The Simpsons dizisi günümüze kadar birçok önemli olayı bilmesi detayı ile gündemden düşmüyor.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 4

Daha önce bildiği bazı kehanetler şu şekilde:

Donald Trump’ın adaylığı, Ebola virüsü, Disney’in FOX’u satın alması, koronavirüs salgını…

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 5

Dünya çapında ses getiren olayları önceden bilen Simpsonların her bölümü dikkatle izlenirken dikkat çeken 2024 kehaneti ortaya çıktı.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 6

DİZİNİN YAZARLARI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Simpsonlar dizisinin yazarları bölümlerde birçok konu hakkında geleceğe dair tahminler yürüttüklerini ve bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 7

Dizinin senaristleri olayı nasıl bildiklerini açıklasa da kamuoyu tarafından pek inandırıcı bulunmadı.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 8

YENİ KEHANET GERÇEKLEŞİRSE KAÇACAK DELİK ARAYACAĞIZ

Her sezonu merakla beklenen dizinin yeni kehaneti ortaya çıktı. 2024 yılına dair birçok kehaneti bulunan dizi en son olarak Stephen Hawking’in Epstein ada skandalını bilmişti.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 9

Ünlü dizinin yeni kehanetinde ise Simpsonlar izleyicileri Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın balık yemesi ile çizgi filmin bir bölümü arasında bir bağlantı kurduklarını ifade etti.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 10

Buna göre başbakan, radyoaktif suyun salınımına ilişkin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için Fukushima sahilindeki sulardan 'güvenli ve lezzetli' balık yediğine dair videoya çektiği ortaya çıktı.

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 11

İŞTE O AN...

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Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek 12
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