Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek

Amerika merkezli yayınlanan The Simpsons dizisinin yeni kehanetleri ortaya çıktı.
Yayın hayatına 1989 yılında başlayan ünlü dizi bugüne yaşanan birçok olayı yıllar önceden tahmin etmişti. Kehanetlerinin tutmasıyla dünya çapındaki popüleritesi ayyuka çıkan The Simpson dizisi 35 sezondur devam etmesi ile izleyicileriyle buluşuyor.
Milyonlarca izleyicisi olan The Simpsons dizisi günümüze kadar birçok önemli olayı bilmesi detayı ile gündemden düşmüyor.
Daha önce bildiği bazı kehanetler şu şekilde:
Donald Trump’ın adaylığı, Ebola virüsü, Disney’in FOX’u satın alması, koronavirüs salgını…
Dünya çapında ses getiren olayları önceden bilen Simpsonların her bölümü dikkatle izlenirken dikkat çeken 2024 kehaneti ortaya çıktı.
DİZİNİN YAZARLARI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Simpsonlar dizisinin yazarları bölümlerde birçok konu hakkında geleceğe dair tahminler yürüttüklerini ve bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Dizinin senaristleri olayı nasıl bildiklerini açıklasa da kamuoyu tarafından pek inandırıcı bulunmadı.
YENİ KEHANET GERÇEKLEŞİRSE KAÇACAK DELİK ARAYACAĞIZ
Her sezonu merakla beklenen dizinin yeni kehaneti ortaya çıktı. 2024 yılına dair birçok kehaneti bulunan dizi en son olarak Stephen Hawking’in Epstein ada skandalını bilmişti.
Ünlü dizinin yeni kehanetinde ise Simpsonlar izleyicileri Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın balık yemesi ile çizgi filmin bir bölümü arasında bir bağlantı kurduklarını ifade etti.
Buna göre başbakan, radyoaktif suyun salınımına ilişkin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için Fukushima sahilindeki sulardan 'güvenli ve lezzetli' balık yediğine dair videoya çektiği ortaya çıktı.
İŞTE O AN...